Более 80 ударов: оккупанты обстреляли 6 общин в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Россияне нанесли 83 удара по приграничным территориям Сумской области. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
▪️ Великописаревское общество: русские ударили 6 раз с САУ.
▪️ Хотинская община: было два обстрела из артиллерии. В общей сложности 34 снаряда разорвались на пограничные.
▪️ Шалыгинская община: враг открывал огонь из гранатометов (5 прилетов). Кроме того, было 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей.
▪️ Краснопольская община: россияне дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников, а также было 15 прилетов из САУ.
▪️ Юношеская община: войска РФ обстреляли приграничья из артиллерии, 10 прилетов.
▪️ Миропольская община: русские вели огонь из артиллерии (4 прилета). Кроме того, еще 9 вражеских мин разорвались на пограничные.
Повреждены три частных дома и электролиния.
Обстрелы Украины 19 декабря
В ночь на 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры. В городе обошлось без пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
В самой Киевской области от атаки вражеских дронов пострадали 3 человека, по меньшей мере 9 домов подверглись разрушениям. К тому же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Три района области остались без электроснабжения.
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил председатель ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и объявлении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях
Тогда же Украину атаковали 35 дронов, а ПВО "отменило" 30 единиц.