У двох районах Києва пролунали вибухи — Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Очільник міста Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах столиці, передає УНН.
Цитата
“Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях. Детальніше — згодом”, — написав Кличко.
Раніше
Київська міська військова адміністрація повідомила, що в небі над столицею вже збито 9 дронів “Shahed”.
Нагадаємо
Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.