В двух районах Киева раздались взрывы — Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В ночь на 19 декабря российская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Глава города Виталий Кличко в своем Telegram сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах столицы, передает УНН.
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Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы трудятся на местах. Детальнее — впоследствии", — написал Кличко.
Раньше
Киевская городская военная администрация сообщила, что в небе над столицей уже сбито 9 дронов Shahed.
Напомним
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Сначала воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и объявлении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.