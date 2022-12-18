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Без воздушной тревоги: в Николаевской области сбиты вражеские дроны

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области не сработала воздушная тревога, а в небе над областью сбиты вражеские "мопеды", передает УНН.

Цитата

"Я не знаю почему нет тревоги! Воздушная тревога! Есть уже даже сбитие", — написал Ким.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Луганской, Кировоградской и Николаевской (после сообщения ОВА – ред.) областях. Угроза артобстрела объявлена в г. Никополь и Никопольском территориальном обществе.

Добавим

Оккупанты 26 раз обстреляли 2 общины в Сумской области. Во вражеский огонь попали территории Глуховской и Шалыгинской общин.

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