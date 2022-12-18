Без повітряної тривоги: на Миколаївщині збиті ворожі дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у області не спрацювала повітряна тривога, а у небі над областю збиті ворожі "мопеди", передає УНН.
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"Я не знаю чому немає тривоги! Повітряна тривога! Є вже навіть збиття", — написав Кім.
Наразі повітряну тривогу оголошено у Луганській, Кіровоградській та Миколаївській (після повідомлення ОВА - ред.) областях. Загроза артобстрілу оголошена в м. Нікополь та Нікопольській територіальній громаді.
Додамо
Окупанти 26 разів обстріляли 2 громади у Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили території Глухівської та Шалигинської громад.