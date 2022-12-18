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Без повітряної тривоги: на Миколаївщині збиті ворожі дрони

Київ • УНН

 • 456765 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у області не спрацювала повітряна тривога, а у небі над областю збиті ворожі "мопеди", передає УНН.

Без повітряної тривоги: на Миколаївщині збиті ворожі дрони

Цитата

"Я не знаю чому немає тривоги! Повітряна тривога! Є вже навіть збиття", — написав Кім.

Наразі повітряну тривогу оголошено у Луганській, Кіровоградській та Миколаївській (після повідомлення ОВА - ред.) областях. Загроза артобстрілу оголошена в м. Нікополь та Нікопольській територіальній громаді.

Додамо

Окупанти 26 разів обстріляли 2 громади у Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили території Глухівської та Шалигинської громад.

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