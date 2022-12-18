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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16548 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти понад 25 разів обстріляли територію Сумської області

Окупанти понад 25 разів обстріляли територію Сумської області

Київ • УНН

 • 393109 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Окупанти 26 разів обстріляли 2 громади у Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили території Глухівської та Шалигинської громад.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.

Деталі

Ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шалигинської громад.

▪️ У Глухівській громаді росіяни били із мінометів, 16 прильотів.

▪️ Шалигинська громада: ворог наніс 10 ударів із САУ.

Без постраждалих і руйнувань в обох випадках.

Додамо

Сьогодні пообіді, 18 грудня, від ворожого чергового обстрілу Херсона загинули двоє цивільних, а також постраждали ще четверо.

Українські Національні Новини

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