Окупанти обстріляли Херсон: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні пообіді, 18 грудня, від ворожого чергового обстрілу Херсона загинули двоє цивільних, а також постраждали ще четверо. Про це розповіла голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телемарафону Єдині новини, інформує УНН.
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«Ситуація в Херсоні напружена, ворог не припиняє обстрілювати Херсонську територіальну громаду, влучаючи мінометами, «Градами», використовуючи ракети, також снайпери працюють з лівого берега. Станом на 15:00 вже здійснено 12 обстрілів, є два загиблі та чотири постраждалі», - заявила вона.
Лугова зазначила, що ворожа армія обстріляла мікрорайон Херсона Острів, Нафтогавань, прилітало до центру, а також до смт Камишани та Антонівку.
Доповнення
17 грудня російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – загинуло 3 людей, 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості.