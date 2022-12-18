Оккупанты обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

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«Ситуация в Херсоне напряженная, враг не прекращает обстреливать Херсонскую территориальную громаду, попадая минометами, «Градами», используя ракеты, также снайперы работают с левого берега. По состоянию на 15:00 уже совершено 12 обстрелов, два погибших и четыре пострадавших», - заявила она.

Луговая отметила, что вражеская армия обстреляла микрорайон Херсона Остров, Нефтегавань, прилетало в центр, а также в пгт Камышаны и Антоновку.

Дополнение

17 декабря российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область – погибли 3 человека, 6 получили ранения разной степени тяжести.