За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад 50 разів: є загиблі та поранені

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«російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню», - написав Янушевич.

За його словами, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона – влучив у медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначив Янушевич.

Доповнення

16 грудня російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонської області – 4 людей загинули, 9 жителів дістали поранення.