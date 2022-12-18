За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад 50 разів: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину – загинуло 3 людей, 6 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це у телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню», - написав Янушевич.
За його словами, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона – влучив у медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
«Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначив Янушевич.
Доповнення
16 грудня російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонської області – 4 людей загинули, 9 жителів дістали поранення.