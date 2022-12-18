За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область более 50 раз: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область – погибли 3 человека, 6 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в телеграме сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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«российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперскому огню», - написал Янушевич.
По его словам, враг в который раз обстрелял жилые кварталы Херсона – попал в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.
«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - отметил Янушевич.
Дополнение
16 декабря российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области – 4 человека погибли, 9 жителей получили ранения.