За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область более 50 раз: есть погибшие и раненые

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«российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперскому огню», - написал Янушевич.

По его словам, враг в который раз обстрелял жилые кварталы Херсона – попал в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 6 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - отметил Янушевич.

Дополнение

16 декабря российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области – 4 человека погибли, 9 жителей получили ранения.