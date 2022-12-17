Російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину, є жертва

Цитата

“Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів, – повідомив Янушевич. - Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 3 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

З його слів, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. росіяни поцілили в школу, підприємство, лінії електропередач, приватні та багатоквартирні будинки.

Доповнення

15 грудня російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. 4 людей загинули, 9 жителів отримали поранення.