Российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонску область, есть жертва

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“Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО и минометов, – сообщил Янушевич. - За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести".

По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. россияне попали в школу, предприятие, линии электропередачи, частные и многоквартирные дома.

Дополнение

15 декабря российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. 4 человека погибли, 9 жителей получили ранения.