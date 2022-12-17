Российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонску область, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Телеграм, передает УНН.
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“Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО и минометов, – сообщил Янушевич. - За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести".
По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. россияне попали в школу, предприятие, линии электропередачи, частные и многоквартирные дома.
Дополнение
15 декабря российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. 4 человека погибли, 9 жителей получили ранения.