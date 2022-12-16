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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Війська рф за добу 30 разів обстріляли Херсонщину: загинуло чотири людини

Війська рф за добу 30 разів обстріляли Херсонщину: загинуло чотири людини

Київ • УНН

 • 333476 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 30 разів обстріляли територію Херсонщини. 4 людей загинули, 9 жителів отримали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

«російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів», - написав Янушевич.

За його словами, ворог атакував житлові квартали Херсона.

«Поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Минулої доби через російські обстріли 4 людей загинули, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.

Доповнення

Увесь Херсон опинився без електропостачання через ворожі обстріли.

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