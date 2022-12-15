Херсон повністю без світла через ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Увесь Херсон опинився без електропостачання через ворожі обстріли, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста", - зазначив Янушевич.
За першої можливості, з його слів, енергетики почнуть відновлювати електромережі.
Нагадаємо
Після деокупації 26 листопада у Херсон подали електроенергію.