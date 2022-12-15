Херсон полностью без света из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Весь Херсон оказался без электроснабжения из-за вражеских обстрелов, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", - отметил Янушевич.
При первой возможности, по его словам, энергетики начнут восстанавливать электросети.
Напомним
После деоккупации 26 ноября в Херсон подали электроэнергию.