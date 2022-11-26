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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Херсон подали електрику

У Херсон подали електрику

Київ • УНН

 • 949886 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Херсон подали електроенергію. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 26 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень. Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам", - повідомив Тимошенко.

Доповнення

Багато населених пунктів Херсонщини не мають електроенергії упродовж тривалого часу через обстріли, руйнування та мародерство російських окупантів. Інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень, вказували в Херсонобленерго.

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