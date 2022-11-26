У Херсон подали електрику
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Херсон подали електроенергію. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 26 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли - впорались трохи більше ніж за тиждень. Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам", - повідомив Тимошенко.
Доповнення
Багато населених пунктів Херсонщини не мають електроенергії упродовж тривалого часу через обстріли, руйнування та мародерство російських окупантів. Інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень, вказували в Херсонобленерго.