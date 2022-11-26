В Херсон подали электричество
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Херсон подали электроэнергию. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 26 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Подали электричество в Херсон. Как и обещали – справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно – подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", – сообщил Тимошенко.
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Многие населенные пункты Херсонской области не имеют электроэнергии в течение длительного времени из-за обстрелов, разрушений и мародерства российских оккупантов. Инфраструктура региона получила существенные повреждения, указывали в Херсоноблэнерго.