В Херсон подали электричество

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"Подали электричество в Херсон. Как и обещали – справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно – подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", – сообщил Тимошенко.

Дополнение

Многие населенные пункты Херсонской области не имеют электроэнергии в течение длительного времени из-за обстрелов, разрушений и мародерства российских оккупантов. Инфраструктура региона получила существенные повреждения, указывали в Херсоноблэнерго.