Войска рф за сутки 30 раз обстреляли Херсонскую область: погибли четыре человека

Цитата

«российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал Янушевич.

По его словам, враг атаковал жилые кварталы Херсона.

«Попали в объект критической инфраструктуры, жилые дома, маршрутный транспорт, пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека погибли, 9 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - сообщил Янушевич.

Дополнение

Весь Херсон оказался без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.