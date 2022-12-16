Войска рф за сутки 30 раз обстреляли Херсонскую область: погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Херсонской области, 4 человека погибли, 9 жителей получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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«российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал Янушевич.
По его словам, враг атаковал жилые кварталы Херсона.
«Попали в объект критической инфраструктуры, жилые дома, маршрутный транспорт, пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека погибли, 9 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести», - сообщил Янушевич.
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Весь Херсон оказался без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.