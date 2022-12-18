Оккупанты более 25 раз обстреляли территорию Сумской области

Детали

Враг нанес 26 ударов по территории Глуховской и Шалыгинской общин.

▪️ В Глуховской общине россияне били из минометов, 16 прилетов.

▪️ Шалыгинская община: враг нанес 10 ударов с САУ.

Без пострадавших и разрушений в обоих случаях.

Добавим

Сегодня после обеда, 18 декабря, от вражеского очередного обстрела Херсона погибли двое гражданских, а также пострадали еще четверо.