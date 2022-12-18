Оккупанты более 25 раз обстреляли территорию Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Оккупанты 26 раз обстреляли 2 общины в Сумской области. Во вражеский огонь попали территории Глуховской и Шалыгинской общин.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
Враг нанес 26 ударов по территории Глуховской и Шалыгинской общин.
▪️ В Глуховской общине россияне били из минометов, 16 прилетов.
▪️ Шалыгинская община: враг нанес 10 ударов с САУ.
Без пострадавших и разрушений в обоих случаях.
Добавим
Сегодня после обеда, 18 декабря, от вражеского очередного обстрела Херсона погибли двое гражданских, а также пострадали еще четверо.