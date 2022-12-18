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Оккупанты более 25 раз обстреляли территорию Сумской области

Оккупанты более 25 раз обстреляли территорию Сумской области

Киев • УНН

 • 393107 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Оккупанты 26 раз обстреляли 2 общины в Сумской области. Во вражеский огонь попали территории Глуховской и Шалыгинской общин.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Детали

Враг нанес 26 ударов по территории Глуховской и Шалыгинской общин.

▪️ В Глуховской общине россияне били из минометов, 16 прилетов.

▪️ Шалыгинская община: враг нанес 10 ударов с САУ.

Без пострадавших и разрушений в обоих случаях.

Добавим

Сегодня после обеда, 18 декабря, от вражеского очередного обстрела Херсона погибли двое гражданских, а также пострадали еще четверо.

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