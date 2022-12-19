Над Киевом силы ПВО сбили 9 вражеских дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Киевская городская военная администрация сообщила, что в небе над столицей уже сбито 9 дронов “Shahed”, передает УНН.
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"В Киеве продолжается воздушная тревога. Враг атакует столицу баражирующими боеприпасами “Shahed”. Работает ПВО. На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 враждебных БПЛА", — написали в КМВА.
Напомним
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и оглашении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской и Луганской областях и АР Крым.