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Над Києвом сили ППО збили 9 ворожих дронів

Над Києвом сили ППО збили 9 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 463774 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в небі над столицею вже збито 9 дронів “Shahed”, передає УНН.

Цитата

"В Києві триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами “Shahed”. Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", — написали в КМВА.

Нагадаємо

Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.

Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Наразі повітряна тривога оголошена в Київській і Луганській областях та АР Крим.

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