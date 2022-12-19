Над Києвом сили ППО збили 9 ворожих дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в небі над столицею вже збито 9 дронів “Shahed”, передає УНН.
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"В Києві триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами “Shahed”. Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", — написали в КМВА.
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Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.
Наразі повітряна тривога оголошена в Київській і Луганській областях та АР Крим.