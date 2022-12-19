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Через ворожу атаку на Київщині троє постраждалих - поліція

Через ворожу атаку на Київщині троє постраждалих - поліція

Київ • УНН

 • 276965 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через ворожу атаку на Київщині троє людей постраждали, повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"3 потерпілих, щонайменше 9 пошкоджених будинків вже маємо на Київщині внаслідок сьогоднішньої масованої атаки окупантів. Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліцейські в двох районах області", - повідомив Нєбитов.

З його слів, правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Доповнення

Офіс Генпрокурора показав наслідки російської атаки дронами на Київщину.

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