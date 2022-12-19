Из-за вражеской атаки в Киевской области трое пострадавших - полиция

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"3 пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже есть в Киевской области в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов. Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели наши полицейские в двух районах области", - сообщил Небытов.

По его словам, правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Дополнение

Офис Генпрокурора показал последствия российской атаки дронами на Киевскую область.