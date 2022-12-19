Из-за вражеской атаки в Киевской области трое пострадавших - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за вражеской атаки в Киевской области три человека пострадали, сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
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"3 пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже есть в Киевской области в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов. Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели наши полицейские в двух районах области", - сообщил Небытов.
По его словам, правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
Дополнение
Офис Генпрокурора показал последствия российской атаки дронами на Киевскую область.