Офіс Генпрокурора показав наслідки російської атаки дронами на Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків російської атаки дронами-камікадзе на Київську область, внаслідок якої пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Окрім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки.
"За попередніми даними, через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - зазначається в повідомленні.
В ОГП також повідомляють, що задля належного розслідування воєнних злочинів на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти. Вони проводять необхідні слідчі дії, фіксуючи черговий злочин армії країни-агресора.
Доповнення
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київську область.