Від атаки дронів на Київщині постраждали 2 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київську область. Від обстрілів ворожих безпілотників постраждали дві людини. До того ж пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів", — написав голова ОВА.
Усі служби на місцях та працюють над ліквідацією наслідків ударів.
Нічні обстріли України у ніч проти 19 грудня
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.
Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.