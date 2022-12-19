От атаки дронов в Киевской области пострадали 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В ночь на 19 декабря российская армия дронами-камикадзе атаковала Киевскую область. От обстрелов вражеских беспилотников пострадали два человека. К тому же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь - они под наблюдением врачей", - написал глава ОВА.
Все службы на местах работают над ликвидацией последствий ударов.
Ночные обстрелы Украины в ночь на 19 декабря
В ночь на 19 декабря российская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов Shahed в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Сначала воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и объявлении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.