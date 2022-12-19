Более 20 беспилотников атаковали Киев — КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В ночь на 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщает УНН ос ссылкой на КМВА.
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“Столица выдержала несколько волн атак иранских „Shahed“. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 враждебных БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15. К сожалению, есть попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется”, — сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
Напомним
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и оглашении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.