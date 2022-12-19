Понад 20 безпілотників атакували Київ — КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє УНН з посиланням на КМВА.
Цитата
“Столиця витримала кілька хвиль атак іранських „Shahed“. В повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили біля 15. На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, — повідомляє Сергій Попко, начальник КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.
Нагадаємо
Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.