Офис Генпрокурора показал последствия российской атаки дронами на Киевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий российской атаки дронами-камикадзе на Киевскую область, в результате которой повреждены объекты критической инфраструктуры, передает УНН.
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«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 19 декабря 2022 года в результате атаки Киевской области беспилотными летательными аппаратами повреждены объекты критической инфраструктуры. Кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома.
"По предварительным данным, из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отмечается в сообщении.
В ОГП также сообщают, что для надлежащего расследования военных преступлений на местах работают прокуроры, следователи и эксперты. Они производят необходимые следственные действия, фиксируя очередное преступление армии страны-агрессора.
Дополнение
В ночь на 19 декабря российская армия дронами-камикадзе атаковала Киевскую область.