У низці областей повідомляють про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.
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"Перебувайте в укриттях та безпечних місцях. Атака дронів триває.
Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Прошу не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил протиповітряної оборони", — написав Кулеба.
Згодом в місцевих пабліках Києва надійшла інформація про роботу ППО в Обухові Київської області.