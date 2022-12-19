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У низці областей повідомляють про роботу ППО

У низці областей повідомляють про роботу ППО

Київ • УНН

 • 434383 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.

Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Цитата

"Перебувайте в укриттях та безпечних місцях. Атака дронів триває.

Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Прошу не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил протиповітряної оборони", — написав Кулеба.

Згодом в місцевих пабліках Києва надійшла інформація про роботу ППО в Обухові Київської області.

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