В ряде областей сообщают о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Telegram-каналы и местные паблики сообщают о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил председатель ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и объявлении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.
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"Находитесь в укрытиях и безопасных местах. Атака дронов продолжается.
Следите за информацией из официальных источников. Прошу не фотографировать и не комментировать работу военных и сил противовоздушной обороны", — написал Кулеба.
Впоследствии в местных пабликах Киева поступила информация о работе ПВО в Обухове Киевской области.