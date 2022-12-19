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В ряде областей сообщают о работе ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Telegram-каналы и местные паблики сообщают о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил председатель ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и объявлении воздушной тревоги.

О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.

Цитата

"Находитесь в укрытиях и безопасных местах. Атака дронов продолжается.

Следите за информацией из официальных источников. Прошу не фотографировать и не комментировать работу военных и сил противовоздушной обороны", — написал Кулеба.

Впоследствии в местных пабликах Киева поступила информация о работе ПВО в Обухове Киевской области.

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