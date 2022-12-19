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Без світла на Київщині через ворожу атаку жителі трьох районів - ОВА

Без світла на Київщині через ворожу атаку жителі трьох районів - ОВА

Київ • УНН

 • 448538 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через ворожу атаку на Київщині у трьох районах перебої зі світлом, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у понеділок, 19 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Київська область відбила третю атаку рф протягом останнього тижня. Внаслідок нічного обстрілу шахедами вже троє постраждалих та дев’ять пошкоджених приватних будинків. Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені", - повідомив Кулеба.

Деталі

Зі слів голови ОВА, заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна.

З ночі всі служби ліквідують наслідки атак.

"В області наразі запроваджені екстрені відключення. Наголошую, графіки стабілізаційних вимкнень не діють", - повідомив він.

Доповнення

У НЕК "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час.

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