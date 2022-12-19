Без світла на Київщині через ворожу атаку жителі трьох районів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через ворожу атаку на Київщині у трьох районах перебої зі світлом, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у понеділок, 19 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Київська область відбила третю атаку рф протягом останнього тижня. Внаслідок нічного обстрілу шахедами вже троє постраждалих та дев’ять пошкоджених приватних будинків. Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені", - повідомив Кулеба.
Деталі
Зі слів голови ОВА, заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна.
З ночі всі служби ліквідують наслідки атак.
"В області наразі запроваджені екстрені відключення. Наголошую, графіки стабілізаційних вимкнень не діють", - повідомив він.
Доповнення
У НЕК "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час.