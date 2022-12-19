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Без света в Киевской области из-за вражеской атаки жители трех районов - ОВА

Киев • УНН

 • 448537 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за вражеской атаки в Киевской области в трех районах перебои со светом, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в понедельник, 19 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Киевская область отразила третью атаку рф в течение последней недели. В результате ночного обстрела шахедами уже трое пострадавших и девять поврежденных частных домов. Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены", - сообщил Кулеба.

Детали

По словам главы ОВА, заживлена только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная.

С ночи все службы ликвидируют последствия атак.

"В области введены экстренные отключения. Отмечаю, графики стабилизационных отключений не действуют", - сообщил он.

Дополнение

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.

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