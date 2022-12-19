Ситуація в енергосистемі важка, аварійні відключення у 10 областях та Києві - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час, повідомили в НЕК "Укренерго" у Facebook, пише УНН.
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"Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. (...) Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Київ. Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - повідомили в Укренерго.
Деталі
В Укренерго зауважили, що всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. "Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури", - зазначили в компанії.
Як повідомляється, підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.
Також вказано, що в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.
"Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", - повідомили в Укренерго.
Доповнення
За ніч повітряні сили України знищили 30 із 35 дронів “Shahed”.