Ситуация в энергосистеме тяжелая, аварийные отключения в 10 областях и Киеве - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Facebook, пишет УНН.
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"По состоянию на 11:00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. (...) Сейчас самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и городе Киев. Приоритетно заживлены объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", - сообщили в Укрэнерго.
Детали
В Укрэнерго отметили, что всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. "Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", - отметили в компании.
Как сообщается, подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.
Также указано, что в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения.
"Несмотря на все повреждения энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью", - сообщили в Укрэнерго.
Дополнение
За ночь воздушные силы Украины уничтожили 30 из 35 дронов “Shahed”.