Понад 80 ударів: окупанти обстріляли 6 громад на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Росіяни завдали 83 удари по прикордонним територіям Сумщини. Під обстрілами були Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
▪️ Великописарівська громада: росіяни ударили 6 разів із САУ.
▪️ Хотінська громада: було два обстріли з артилерії. Загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.
▪️ Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із гранатометів (5 прильотів). Крім того, було 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг.
▪️ Краснопільська громада: росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 прильотів із САУ.
▪️ Юнаківська громада: війська рф обстріляли прикордоння з артилерії, 10 прильотів.
▪️ Миропільська громада: росіяни вели вогонь з артилерії (4 прильоти). Крім того, ще 9 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
Пошкоджені три приватні будинки та електролінія.
Обстріли України 19 грудня
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. У місті обійшлося без постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.
У самій Київській області від атаки ворожих дронів постраждали 3 людини, щонайменше 9 будинків зазнали руйнувань. До того ж пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Три райони області залишилися без електропостачання.
Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях
Тоді ж Україну атакували 35 дронів, а ППО "відмінусувало" 30 одиниць.