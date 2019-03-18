Более 600 жителей Конго погибли с июля от лихорадки Эбола
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Количество жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших с конца июля прошлого года от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), превысило 600 человек. Об этом сообщил в ночь на вторник в Twitter министерство здравоохранения африканской страны, передает УНН.
"Ситуация на понедльник, 18 марта 2019 всего 960 случаев (заболевания), в том числе 895 подтвержденных и 65 вероятных, - говорится в сообщении. - Умерли 603 человека, 314 выздоровели". Расследуются 172 подозрительных случае.
18 марта обнаружены девять больных и пять умерших, два человека выздоровели. С 8 августа вакцинацию прошли 89 173 человек.
На пресс-конференции в Женеве 14 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена покончить с Эбола в ДРК в течение ближайших шести месяцев. По сравнению с январем заболеваемость снизилась с 50 до 25 случаев в неделю, сказал он.
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Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.
Напомним, нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавшие подозрения заболевания и смерти в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе предыдущих эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.
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