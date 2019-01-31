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В Демократичній Республіці Конго спалах лихоманки Ебола

В Демократичній Республіці Конго спалах лихоманки Ебола

Київ • УНН

 • 9590 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. За останні півроку в Демократичній Республіці Конго вже 740 осіб заразились лихоманкою Ебола, і більше половини з них померли. До 30% заражених – діти, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Дитячого фонду ООН.

"Нам вдалось взяти захворювання під свій контроль в Мангині, Бені та Команде, однак в Бутембо – через постійні переміщення населення і відсутність профілактичних заходів – вірус продовжує поширення", - розповів представник ООН в ДРК Жанфранко Ротільяно.

Нинішній спалах лихоманки – десятий і наймасштабніший у ДРК. За даними ООН, він також є одним з найбільших за всю історію після спалаху 2014-1016 рр. в Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

Зазначається, що мешканці ДРК мало поінформовані про хворобу і її поширення та подекуди навіть не підозрюють про те, яку небезпеку вона несе. Співробітники ООН активно працюють з місцевим населенням, поширюючи інформацію про вірус і його загрози.

Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз ухвалив рекордний бюджет на гуманітарну допомогу, частина якого піде на боротьбу з лихоманкою Ебола у Африці. 

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