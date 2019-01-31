В Демократичній Республіці Конго спалах лихоманки Ебола

КИЇВ. 31 січня. УНН. За останні півроку в Демократичній Республіці Конго вже 740 осіб заразились лихоманкою Ебола, і більше половини з них померли. До 30% заражених – діти, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Дитячого фонду ООН.