В Демократической Республике Конго вспышка лихорадки Эбола
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За последние полгода в Демократической Республике Конго уже 740 человек заразились лихорадкой Эбола, и более половины из них умерли. До 30% зараженных - дети, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Детского фонда ООН.
"Нам удалось взять заболевание под контроль в Мангине, Бени и Команде, однако в Бутембо – из-за постоянных перемещений населения и отсутствия профилактических мер – вирус продолжает распространяться", - рассказал представитель ООН в ДРК Жанфранко Ротильяно.
Нынешняя вспышка лихорадки - десятая и самая масштабная в ДРК. По данным ООН, она также является одной из крупнейших за всю историю после вспышки 2014-1016 гг. в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.
Отмечается, что жители ДРК мало информированы о болезни и ее распространении и иногда даже не подозревают о том, какую опасность она несет. Сотрудники ООН активно работают с местным населением, распространяя информацию о вирусе и его угрозе.
Ранее УНН сообщал, что Евросоюз принял рекордный бюджет на гуманитарную помощь, часть которого пойдет на борьбу с лихорадкой Эбола в Африке.