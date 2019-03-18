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Понад 600 жителів ДР Конго померли з липня від лихоманки Ебола

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Кількість жителів Демократичної Республіки Конго (ДРК), померлих з кінця липня минулого року від хвороби, викликаної вірусом Ебола (БВВЕ), перевищила 600 осіб. Про це повідомило в ніч на вівторок в Twitter міністерство охорони здоров'я африканської країни, передає УНН.

Понад 600 жителів ДР Конго померли з липня від лихоманки Ебола

“Ситуація на понедльнік, 18 березня 2019 року: всього 960 випадків (захворювання), в тому числі 895 підтверджених і 65 ймовірних, — сказано в повідомленні. — Померли 603 людини, 314 одужали”. Розслідуються 172 підозрілих випадку.

18 березня виявлені дев’ять хворих і п’ять померлих, двоє людей одужали. З 8 серпня вакцинацію пройшли 89 173 осіб.

На прес-конференції в Женеві 14 березня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що ВООЗ має намір покінчити з Ебола в ДРК протягом найближчих шести місяців. У порівнянні з січнем захворюваність знизилася з 50 до 25 випадків на тиждень, сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Демократичній Республіці Конго спалах лихоманки Ебола

Ебола передається людям від диких тварин і поширюється потім серед людей. Першими симптомами хвороби є раптова лихоманка, м’язові болі, головний біль і біль у горлі. За цим слідують блювота, діарея, висип, порушення функцій нирок і печінки, а в деяких випадках — внутрішні і зовнішні кровотечі.

Нагадаємо, нинішній спалах БВВЕ в ДРК вже десятий. 28 липня органи охорони здоров’я провінції Північне Ківу поінформували міністерство охорони здоров’я країни про що викликали підозри захворювання і смерті в районі Мангіна. Подальші дослідження підтвердили, що мова йде про особливо небезпечний заїрський штам вірусу. В ході колишніх епідемій БВВЕ відзначалася летальність від 25% до 90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ підвищила рівень небезпеки поширення Ебола в ДР Конго

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