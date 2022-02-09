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Большинство европейцев считают, что НАТО и ЕС должны защитить Украину в случае вторжения России – опрос

Большинство европейцев считают, что НАТО и ЕС должны защитить Украину в случае вторжения России – опрос

Киев • УНН

 • 20825 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Более половины жителей семи европейских стран считают, что НАТО или ЕС должны стать на защиту Украины в случае вторжения России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в семи странах, передает УНН со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Детали

По результатам опроса ECFR в Германии, Финляндии, Франции, Италия, Польша, Румыния и Швеция, большинство считает, что Россия нападет на Украину в конце этого года. Это беспокойство особенно распространено в странах Восточной Европы. В Германии по меньшей мере 52% предполагают нападение России. В этом случае не менее 60% опрошенных согласны с тем, что НАТО или ЕС должны защищать Украину.

Отметили, что люди в Польше, Германии, Румынии и Италии отдают предпочтение миссии НАТО, а французы, шведы и финны — Европейскому Союзу.

"Только в Польше большинство (65%) считает, что их собственная страна должна быть на стороне Украины. Во всех остальных странах одобрение колеблется от 43% (Швеция) до 37% (Германия), а среди финнов лишь каждый пятый разделяет это мнение", - говорится в результатах опроса.

Что же касается возможных негативных последствий конфликта с Россией, то между отдельными государствами есть существенные различия. В Польше, Швеции и Румынии больше людей готовы принять такие последствия, чем противостоять им.

Эксперты ECFR обеспокоены тем, что граждане Франции и Германии меньше всего готовы рисковать возможными негативными последствиями для экономики, высокими ценами на энергоносители, украинскими беженцами, военными или кибератаками со стороны России. В целом, по мнению экспертов, "президента России должно удивить то, что большинство европейцев готовы защищать Украину".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела ответа Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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