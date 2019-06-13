Более 30 приусадебных участков до сих пор подтоплены в Херсонской области

"По состоянию на 7:00 13 июня остаются подтопленными 33 приусадебных участка. В течение суток откачано 9 тыс. 900 куб. м воды, всего с начала работ 33 тыс. 300 куб. м", - отметили в ведомстве.

Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка в Херсонской области.