Более 30 приусадебных участков до сих пор подтоплены в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Херсонской области, где на прошлой неделе на село Новая Маячка обрушился ливень, до сих пор подтоплены 33 приусадебных участка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 13 июня остаются подтопленными 33 приусадебных участка. В течение суток откачано 9 тыс. 900 куб. м воды, всего с начала работ 33 тыс. 300 куб. м", - отметили в ведомстве.
Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка в Херсонской области.