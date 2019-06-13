Понад 30 присадибних ділянок досі підтоплені на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Херсонщині, де минулого тижня на село Нова Маячка обрушилася злива, досі підтоплені 33 присадибні ділянки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 13 червня залишаються підтопленими 33 присадибні ділянки. Протягом доби відкачано 9 тис. 900 куб. м води, всього з початку робіт 33 тис. 300 куб. м", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка на Херсонщині.