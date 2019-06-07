Внаслідок злив підтоплено 18 будинків та 124 двори у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Кіровоградській, Херсонській та Івано-Франківській областях через сильні дощі залишаються підтопленими 18 будинків, 124 двори та 105 присадибних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
У Кіровоградській області, де зливи обрушилися на місто Гайворон, станом на 7 годину залишаються підтопленими 2 житлові будинки та 7 дворогосподарств.
В Івано-Франківській області 6 червня внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення 39 житлових будинків та 170 дворогосподарств у 15 населених пунктах. Станом на 7 годину залишаються підтопленими 16 житлових будинків в Коломийському районі та 117 дворогосподарств у 6 населених пунктах на території Косівського, Снятинського та Городенківського районів. Проїзди до всіх населених пунктів області забезпечено.
У Херсонській області 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка. Станом на 7 годину підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 105 присадибних ділянок.
У всіх трьох областях опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає.
Нагадаємо, на Прикарпатті стався зсув ґрунту на дорогу, пошкоджено міст.