В результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25096 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46139 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63661 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117033 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136796 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144419 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130045 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130122 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях

В результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях

Киев  •  УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Кировоградской, Херсонской и Ивано-Франковской областях из-за сильных дождей остаются подтопленными 18 домов, 124 двора и 105 приусадебных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Кировоградской области, где ливни обрушились на город Гайворон, по состоянию на 7:00 остаются подтопленными 2 жилых дома и 7 домохозяйств.

В Ивано-Франковской области 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 39 жилых домов и 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах. По состоянию на 7:00 остаются подтопленными 16 жилых домов в Коломыйском районе и 117 домохозяйств в 6 населенных пунктах на территории Косовского, Снятинского и Городенковского районов. Проезды ко всем населенным пунктам области обеспечены.

В Херсонской области 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка. По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 105 приусадебных участков.

Во всех трех областях осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.

Напомним, на Прикарпатье оползень сошел на дорогу, поврежден мост.

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