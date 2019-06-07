В результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Кировоградской, Херсонской и Ивано-Франковской областях из-за сильных дождей остаются подтопленными 18 домов, 124 двора и 105 приусадебных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
В Кировоградской области, где ливни обрушились на город Гайворон, по состоянию на 7:00 остаются подтопленными 2 жилых дома и 7 домохозяйств.
В Ивано-Франковской области 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 39 жилых домов и 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах. По состоянию на 7:00 остаются подтопленными 16 жилых домов в Коломыйском районе и 117 домохозяйств в 6 населенных пунктах на территории Косовского, Снятинского и Городенковского районов. Проезды ко всем населенным пунктам области обеспечены.
В Херсонской области 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка. По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 105 приусадебных участков.
Во всех трех областях осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.
Напомним, на Прикарпатье оползень сошел на дорогу, поврежден мост.