На Прикарпатті стався зсув ґрунту на дорогу, пошкоджено міст
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Прикарпатті через негоду стався зсув грунту на автомобільну дорогу державного значення, частково зруйновано житловий будинок та міст. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У селі Пістинь Косівського району частково зруйновано житловий будинок та міст через потічок Озірний", - повідомили у відомстві.
Також, вже у селі Діброва Тлумацького району, стався зсув грунту на автодорогу державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль. "Проїзд транспортних засобів забезпечений", - запевнили у ДСНС.
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл.