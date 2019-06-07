На Прикарпатье оползень сошел на дорогу, поврежден мост
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На Прикарпатье из-за непогоды оползень сошел на автомобильную дорогу государственного значения, частично разрушен жилой дом и мост. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В селе Пистынь Косовского района частично разрушен жилой дом и мост через ручей Озирный", - сообщили в ведомстве.
Также, уже в селе Диброва Тлумацкого района, оползень сошел на автодорогу государственного значения Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь. "Проезд транспортных средств обеспечен", - заверили в ГСЧС.
Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.