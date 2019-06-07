Более 14 тыс. украинских военных погибли или были ранены за время АТО на Донбассе - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. За время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли или были ранены 14377 украинских военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"За все время антитеррористической операции на востоке мы имеем 14 тыс. 377 убитых и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины, только за этот год - 320 убитых и раненых", - отметил Луценко.
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По его словам, на должностях от командиров взвода, роты, батальона войск так называемых "Л/ДНР" находятся исключительно российские кадровые военные, имена которых знает украинское ГУР, поэтому предложения представителей Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске запретить огонь в сторону противника вызывают возмущение.
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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.