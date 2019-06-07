Понад 14 тис. українських військових загинули або були поранені за час АТО на Донбасі - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули або були поранені 14377 українських військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"За весь час антитерористичної операції на сході ми маємо 14 тисяч 377 убитих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України, лише за цей рік – 320 убитих та поранених", - зазначив Луценко.
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За його словами, на посадах від командирів взводу, роти, батальйону військ так званих "Л/ДНР" перебувають виключно російські кадрові військові, імена яких знає українське ГУР, тож пропозиції представників України в Тристоронній контактній групі у Мінську заборонити вогонь у бік супротивника викликають обурення.
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Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі.