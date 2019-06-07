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Луценко: всі "реваншисти і капітулянти" отримають законну реакцію ГПУ

Луценко: всі "реваншисти і капітулянти" отримають законну реакцію ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Генеральній прокуратурі зареєстровані три кримінальні провадження за наслідками заяви представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми щодо Донбасу. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко і додав, що всі "реваншисти і капітулянти" отримають законну реакцію ГПУ, передає УНН.

"Сьогодні я особисто зареєстрував в Реєстрі досудових розслідувань резонансну справу – за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансово або матеріально забезпечити терористичної групи, вчинені за попередньою змовою з групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини із терористичними організаціями, котрі захопили українське майно, державне чи приватне, збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність за 4 млрд грн боргів ОРДЛО по електроенергії і воді", - зазначив Луценко.

За його словами, крім того, він зареєстрував справу за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції.

Також Генпрокурор зареєстрував ще одну справу – за фактом державної зради, тобто діяння умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в підривній діяльності проти України.

При цьому він наголосив, що всі "реваншисти і капітулянти" отримають законну реакцію ГПУ.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі.

Українські Національні Новини

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